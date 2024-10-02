作客獅城夜戰淡濱尼流浪 理文搶分做足功課

理文今晚於新加坡惹蘭勿剎體育場出戰第二輪「亞冠盃2」分組賽，作客淡濱尼流浪。雙方首輪均告負，「黃黑軍團」今仗勢必使出渾身解數，力爭全取3分！（港台電視32周三晚上8時直播）■文嘉靖新加坡直擊

理文首場分組賽主場不敵南定FC，但主教練曾昭達認為球隊的爭勝心有增無減，冀是役扭轉形勢，全取3分：「球隊輸咗第1場之後，心態冇動搖過，想再做好啲畀球迷睇，希望大家踢出部署，打番場爭氣波，爭取出線。」「達Sir」又指由於兩隊上仗俱全失3分，因此戰意同樣高昂，預計是役惡戰難免；此外，馬天尼斯已投入操練，惟黃威有傷在身，上陣成疑。

睇對手比賽片段分析捉路 以隊長身份帶領理文征戰亞洲賽，中場顏樂楓認為自己有責任推動球隊爭勝，又表示對手的反擊能力不容忽視，強調已「做足功課」應戰：「我哋開會嗰陣分析過淡濱尼流浪嘅踢法，又睇咗佢哋上場對陣曼谷聯嘅片段，對手好擅長因應比賽形勢，調整陣式，而且久乘聖亞同高比杜域都係『好波之人』，一定要睇緊啲；呢場波對成個『亞冠盃2』形勢都好關鍵，再失分就可能送走出線機會，今場至少要有分落袋。」

對於理文首場海外作客的分組賽事，代表球隊出席賽前記招的胡晉銘表示，得悉有香港球迷明晚將入場觀戰，對此十分感恩：「聽講有球迷專程由香港過嚟幫我哋打氣，多謝咁多位球迷撐足每場比賽，我哋會落力踢場好波，希望報答佢哋嘅支持。」此外，理文派出持有亞洲足協專業級教練牌照的助教司徒文俊出席記招，「司徒Sir」形容當地球場環境及濕熱天氣與香港接近，有信心球員可以克服作客環境，力爭勝仗：「雖然作客少不免舟車勞頓，但香港同新加坡無論天氣環境都類似，加上我哋唔少球員有同新加坡球隊嘅對陣經驗，相信可以發揮出應有水準。」

久乘聖亞高比杜域有料到 主隊淡濱尼流浪創立於1945年，是新加坡最歷史悠久的足球會，亦是新加坡職業足球聯賽的創始球隊之一。上季聯賽排名第3的淡濱尼流浪以及第2名的獅城水手，因第1名的新潟天鵝乙隊不能參賽，所以雙雙獲得「亞冠盃2」參賽資格。淡濱尼流浪首場分組賽以2比4不敵曼谷聯，陣容方面，陣中擁有本季聯賽攻入12球，並交出7次助攻的日籍輔鋒久乘聖亞，以及2020年加盟至今上陣129場攻入107球，並交出37個助攻的中鋒高比杜域，攻力不容忽視。

淡濱尼流浪主教練李斯平在賽前記招表示，已大致了解「黃黑軍團」核心球員的進攻特點，會做好防守：「理文嘅陣容分量十足，尤其是安尼亞、艾華頓同保連奴幾個主力球員，預計會喺前場會畀唔少威脅我哋，絕對唔可以鬆懈。」

司徒Sir（左）同胡晉銘出席賽前記招。 理文光頭顏樂楓 安尼亞（左）今場為理文衝鋒陷陣。 淡濱尼流浪輔鋒久乘聖亞