香港七欖明年3月啟德上演

中國香港欖球總會（欖總）昨日宣布，香港國際七人欖球賽將於2025年3月28日至30日移師至擁有50.000個座位的啟德主場館舉行。

「南看台」全面升級 啟德體育園無論場館設施和配套，均符合世界級體育盛事的要求，而七欖著名景點「南看台」移師啟德主場館後亦會全面升級。大型活動平台配合玻璃幕牆，將主場館和維多利亞港美景連接起來，勢令七欖球賽的熱烈氣氛升溫。欖總主席蒲敬思表示：「這將是欖球界與香港七欖之間長達數十年的連結，創造另一個重要的里程碑。」他亦透露，啟德南看台預計可容納約6至7千人，至於香港七欖門票將於11月開售。

香港男、女子七人欖球代表隊隊長蔡紀駿和陳穎（Chloe）均對新場比賽表示期待。其中蔡紀駿表示︰「好期待！新場比大球場可容納多10,000人，相信氣氛會更好。」至於Chole則稱︰「最期待見到南看台的新面貌！我從小就以觀眾身份入場看香港七欖，2023年終有機會代表香港親身上陣，南看台的熱烈氣氛令我最難忘。」■圖、文：余樂詩