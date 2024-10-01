梁筠彤胡可澄無緣正賽
香港網球125國際賽昨日進行外圍賽，港隊兩名女將亮相維多利亞公園網球主場，爭奪正賽資格，其中梁筠彤（Justine）率先出場惡鬥列真高，最終以盤數0比2落敗，而另一港將胡可澄（Tiffany）亦未能晉級，雙雙無緣正賽。
現年38歲的列真高目前世界排名第165位，惟當打之年曾躋身Top 20。Justine面對這位經驗老到的國際級球手，開局即陷入劣勢，結果以兩盤0比6吞敗。
緊接由2014年香港網賽女單冠軍的胡可澄，對壘世界排名224位的中國球手馬燁欣，雙方有兩次交手紀錄，各贏得其中的1場。今仗馬燁欣入局較快，一度領先4比2，其後Tiffany「撻着」力追至6比6逼到打「搶七」，惜Tiffany未能把握機會，先輸6比7。第2盤，胡可澄戰至2比3時請求醫療暫停，雖未有大礙，但未能延續手感，最終馬燁欣再贏6比3，以總盤數2比0取勝，奪得正賽席位。另外，王康怡，以兩盤4比6，不敵賽事8號種子、匈牙利球手安娜邦達，首圈止步。■圖、文：李章杰
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