梁筠彤胡可澄無緣正賽

緊接由2014年香港網賽女單冠軍的胡可澄，對壘世界排名224位的中國球手馬燁欣，雙方有兩次交手紀錄，各贏得其中的1場。今仗馬燁欣入局較快，一度領先4比2，其後Tiffany「撻着」力追至6比6逼到打「搶七」，惜Tiffany未能把握機會，先輸6比7。第2盤，胡可澄戰至2比3時請求醫療暫停，雖未有大礙，但未能延續手感，最終馬燁欣再贏6比3，以總盤數2比0取勝，奪得正賽席位。另外，王康怡，以兩盤4比6，不敵賽事8號種子、匈牙利球手安娜邦達，首圈止步。■圖、文：李章杰