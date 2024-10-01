力挫滿貫南華率先闖總決賽

香港男籃銀牌高級組周日假灣仔伊利沙伯體育館上演激戰，南華78比65力挫上屆冠軍滿貫，終止對賽兩連敗，率先闖進10月8日舉行的總決賽，滿貫則落入負方再鬥永倫。

今仗滿貫中鋒惠龍兒續因傷缺陣，由蔡再懃搭歐陽維江配林俊光、方誠義和張彬賢首發。南華則迎來主力朱亮復出正選。雙方實力相若半場南華僅領先35比33。惟到第3節朱亮貢獻外投，葉耀邦亦中距離得手，曾湛元連取4分，助紅軍拉開分差至雙位數。決勝節，南華外援安德拉回到場上接管比賽，加強籃底防守之外，又與陳怡富、葉耀邦密密搶分，打出14比3攻勢，南華最終以78比65取勝，率先打入總決賽。

獲封「香港勒邦」安德拉：幾型呀 今場南華的外援安德拉取高效數據24分、20籃板，這位25歲喀麥隆球員外形似足ＮＢＡ球星勒邦占士，被球迷稱為「香港勒邦」。對此安德拉笑言︰「我都鍾意勒邦，所以這個名我都幾鍾意，幾型啊！」

安德拉曾於2021年贏得Pac12籃球聯賽冠軍，他表示正努力和南華隊友建立默契，希望協助球隊捧盃︰「我第一次來香港，目標一定是贏冠軍，好期待總決賽的來臨。我自己也來自冠軍球隊，希望為新球隊帶來更多活力。」

甲一聯賽10．9日開咧 正當銀牌籃球賽進入爭標階段，本地甲一組男籃亦已密鑼緊鼓即將上演。中國香港籃球總會昨日公布賽程，甲一聯賽於10月9日「開咧」至明年2月，揭幕戰由晉裕及建龍飛馬打頭陣，而衞冕的香港東方首戰將遇上康仁福建。■圖、文：余樂詩、李章杰