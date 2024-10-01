飛抵獅城理文實地「踩場」操練
將於明日出戰「亞冠盃2」第二輪分組賽對淡濱尼流浪的理文，昨午抵埗新加坡備戰，球隊於酒店整頓行裝後，傍晚前往比賽場地惹蘭勿剎體育場進行首日操練，助教司徒文俊稱讚這個安排，有助球隊盡早適應環境，在比賽中交出更好表現。
司徒文俊感謝主隊悉心安排
主隊提供了周三的比賽場予理文進行首日操練，助教司徒文俊認為這有助於球員熟習球場環境，對此大讚主隊悉心的安排：「以往出去作客，主隊未必畀到咁好質素嘅場去練波，我覺得呢個安排幾好。雖然呢度係仿真草場，但至少可以畀球員喺比賽日同公開操練前，提早熟習場地，對佢哋適應方面有一定嘅幫助。」但由於當地雷暴警告生效，場地管理員表示需等待警告取消後，才可進入草地範圍，令操練延誤約30分鐘才開始。
上年曾經於此場地出戰「魚尾獅盃」，為U23代表隊奪得亞軍的後衞周子謙（Tim），相隔1年重遊舊地，就有另一番體會：「上年代表U23，可能只係抱住吸取經驗嘅心態，但今次我哋目標係要贏波，今場希望做好防守，針對淡濱尼流浪嘅空位去突擊，幫到球隊全取3分。」■文嘉靖新加坡直擊
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