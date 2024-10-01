飛抵獅城理文實地「踩場」操練

司徒文俊感謝主隊悉心安排

主隊提供了周三的比賽場予理文進行首日操練，助教司徒文俊認為這有助於球員熟習球場環境，對此大讚主隊悉心的安排：「以往出去作客，主隊未必畀到咁好質素嘅場去練波，我覺得呢個安排幾好。雖然呢度係仿真草場，但至少可以畀球員喺比賽日同公開操練前，提早熟習場地，對佢哋適應方面有一定嘅幫助。」但由於當地雷暴警告生效，場地管理員表示需等待警告取消後，才可進入草地範圍，令操練延誤約30分鐘才開始。