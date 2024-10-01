燃燒少年拚勁闖亞冠舞台 周子謙驚喜18歲

兩年前首登港超舞台，今季獲聯賽盟主理文招手，短短加盟一個月間，18歲後衞周子謙（Tim）已被「黃黑軍團」委以重任，於各項賽事擔正；由亞運代表到今年首度獲召成為「大港腳」，Tim的近期表現可謂驚喜不斷，這位理文生力軍將帶着拚勁勇闖亞洲賽舞台，令球迷倍感期待。

上月「亞冠盃2」分組賽對陣越南V1球隊南定FC正選上陣，踢足90分鐘的周子謙坦言當時緊張又期待：「始終以前未踢過呢類型嘅亞洲賽，亦都係第一次以理文球員身份擔正，多謝教練畀機會同信任我之餘，個心情都有少少緊張。我覺得自己表現都算得上合格，當然整體可以再做好啲，要學識點樣應對失誤，避免再畀對手搵到機會進攻。嚟緊去新加坡踢第二場分組賽，上年喺U22魚尾獅盃我都有踢過同一個場，會比較熟悉同易啲習慣個仿真草場地，呢個經驗相信對備戰都會有幫助。」

同「大港腳」練波進步明顯 而作為「亞冠盃2」陣中最年輕的球員，Tim形容隊友實力水準強勁，在他們身上獲益匪淺：「理文有好多有名氣嘅外援，而且大部分本地球員都係『大港腳』，每日同隊友練波，無論體能、對抗性、決策力、集中度、速度各方面都睇到有進步，自己落場都『Sharp』咗唔少，佢哋會帶動我想做得更好，所以好開心可以喺大球會踢波，感覺上個環境氛圍激發到球員成長。」

職業生涯只開始兩年左右，Tim已有幸嘗過歐洲足球的滋味。2023年的初夏，一個意想不到的機遇降臨，Tim憑港會七人賽的數分鐘表現，獲蘇超豪門格拉斯哥流浪的教練青睞：「喺上年嘅Soccer Seven，嗰陣時我有份代表港會落場踢，對手係格拉斯哥流浪，完場之後對面個教練走嚟邀請我一齊去食飯，跟住我哋晏晝就去咗港會餐廳飲咖啡，坐低傾陣偈，佢就問我有冇興趣去試腳，感受嗰邊嘅水平，傾傾吓就夾到個時間，成件事都幾random。我嗰日都只係踢咗7分鐘，當時都發揮得算okay，可能就係咁畀個教練留意到我，自己真係冇諗過會有咁突如其來嘅機會，屋企人知道之後都有啲驚訝，講笑問『點解揀中咗你嘅？』，最後趁聖誕節有假期，唔使返學就飛過去試腳。」

歐洲試腳大開眼界 在港會前主教練東尼咸美頓的安排下，他12月遠赴蘇格蘭試腳，兩星期的旅程讓這位小將感受到本地與歐洲青年軍之間的差異：「一開始我係跟U18，感受到蘇格蘭同香港青年軍心態上嘅分別，本身蘇超競爭激烈，班U18離隊之後就好難再踢番波，好多青年軍付出所有青春畀足球，都只係想爭取份合約，如果無得踢可能就係去地盤打工。冇退路之下，佢哋每個球員都好有上進心，對待訓練嘅心態上會認真得多。」試腳之旅的途中，格拉斯哥流浪的教練更給予Tim與B隊跟操的機會，令他大開眼界：「相差最遠嘅肯定係訓練強度上，B隊嗰班真係職業球員，每位球員都有突出嘅優點、風格特質等等，而且歐洲人身形上嘅優勢、對抗性都更勝一籌，都難免會有比較，希望自己可以專注鑽研踢法，學吓點樣成為獨當一面嘅球員，進步到另一個層次水平。」

Tim亦大讚格拉斯哥流浪的球員毫無架子，試腳期間，球星達華尼亞（James Tavernier）更主動與他攀談：「嗰度比較少亞裔面孔嘅球員，達華尼亞就主動嚟問我打咩位、點解會喺度之類，佢好樂意同啲後生球員接觸交流，會喺走廊同我哋握手打招呼，成個氛圍好似大家庭咁，其實好鼓勵到班青年軍，亦都畀我感受到前後輩之間嘅團結，自己好欣賞呢種球隊文化。」