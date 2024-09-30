「ＤＱ事件」後重踏賽場 徐淑琪︰多謝自己冇放棄

去年杭州亞運遭港協暨奧委會在比賽前突然內部「DQ」的柔道女將徐淑琪（Suki、圖），經過手術及一連串的恢復訓練後，相隔一年再次踏上賽場，復出第1擊出戰本地賽事並贏得女子52公斤級別冠軍，為即將重踏國際賽場注下強心針。

經歷過傷痛、手術、治療及不同程度的恢復訓練，Suki今年初已重返港隊作系統性訓練，直至本月中復出參加「柔道總會54周年香港柔道錦標賽」以檢視身體狀態及對戰能力，「當天心情真是好興奮又好感觸，因為相隔一年之後再次踏上比賽場，雖然有點緊張，因為是做完手術後第一個比賽，但開心同興奮已掩過緊張感覺，亦都相信自己的康復進度及狀態可以應付得到。」

出席香港錦標賽即摘金 Suki續稱踏上比賽蓆一刻真是感觸良多：「那份感觸可能是經歷了很多，我仍能夠再次踏上賽場，好想多謝身邊的人一直鼓勵自己，亦很多謝物理治療師的照顧令我的膝蓋康復很理想，也想多謝自己沒有放棄自己喜愛的事，這個比賽是一個熱身，未來都想再次踏上國際的舞台，希望取得好成績。」下月9及10日將於香港再次舉辦亞洲公開賽，Suki期望可以出戰，這將是她傷愈後首個國際賽事。