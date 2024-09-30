三巨頭發威 永倫闖負方決賽

生死戰擊退康仁福建 男子高級組銀牌賽昨晚假灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）展開兩場強強對決，頭場由永倫對壘康仁福建合演「生死戰」，前者在「三巨頭」蓋帝斯、泰那及余理洋合力取得51分下，最終以99比77力壓對手，晉級負方決賽。■圖、文：余樂詩、李章杰

永倫今場沿用首發泰那、蓋帝斯、余理洋和韓天次，並提上文俊浩擔任正選；康仁福建則派出張偉康、林俊達、懷斯、黃律堯和陳永熹首發應戰。

蓋帝斯泰那余理洋合轟51分 甫開賽，永倫積極進攻，泰那和蓋帝斯連連得分，文俊浩首記三分命中，開局打出14比6迫使對手叫停比賽。康仁福建回場後換入余嘉寶即入三分回應，加上從板櫈出發的譚子健高效轟入12分，助球隊緊咬分差，令戰況未有一面倒。永倫首節僅以27比25些微領先，而上仗復出戰未有分數入帳的余理洋首節取得6分。

第2節永倫調整戰術，初段收起泰那，以蓋帝斯摧毀對方防線奏效，逐漸拉開分數。不過福建未有坐以待斃，次節上陣的黃文康表現搶鏡交出9分，包括兩次面對蓋帝斯的防守得分，惟上仗手感火熱的射手張偉康未能開齋，三分暫錄3射0中。永倫雙核泰那及蓋帝斯半場合轟25分，余理洋亦取得11分，助球隊領先54比39。

下半場永倫乘勢追擊，攻防快上快落拉開分差至76比55。第4節永倫收起「三巨頭」，由隊長周迎堅帶領二陣，打出一段11比2攻勢，士氣高漲。康仁福建眾將仍然頑強收復失地，其中張偉康外圍開齋射入兩記三分球，黃文康亦繼續得分，惟落後過多難以扭轉局勢，最終以77比99遭淘汰，永倫進身10月2日的負方決賽。

永倫今場5人得分上雙，蓋帝斯禁區制霸貢獻全場最高的23分，泰那和余理洋分別交出17分和11分，「三巨頭」合轟51分，文俊傑和連浩駿亦各有12分和10分進帳。康仁福建方面，林俊達取得全隊最高的17分，黃文康和譚子健各取16分。