伍家朗澳門羽賽男單封王

伍家朗首局一度領先12比7，其後被鄭加恆追逼至19比19平手，幸能頂住壓力，以21比19險勝。第二局伍家朗開段落後5比8，其後及時調整，連得4分反超前，以21比17取勝，並以局數2比0封王。

伍家朗自去年3月德國公開賽後再次贏得冠軍，他興奮表示，「好開心終於今年將近年尾開到齋，因為前2站香港和中國公開賽都是『一輪遊』，而且發揮得不是幾好，一直都好壓抑及有壓力，好想在這個比賽做得更好。加上，最近正值何Sir（何一鳴）榮休和黃教練（黃綜翰）新上任，幫香港隊拿到冠軍都算沖喜吓。」他喜見自己心態有改善：「今站比較好是心態控制方面，平常心應對，每場比賽無論順境、逆境都處理得比較冷靜，所以可以過到每一關。」他透露，10月將轉戰超級500芬蘭、超級750丹麥賽。