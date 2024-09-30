伍家朗澳門羽賽男單封王
澳門羽毛球公開賽昨日上演男單決賽，香港的伍家朗直落兩局擊敗新加坡的鄭加恆，勇奪冠軍。
超級300級別澳門羽毛球公開賽總獎金21萬美元（163萬港元），世界排名25的伍家朗以第2種子出擊，今站他狀態大勇，繼5月泰國公開賽再闖決賽，迎來世界排名45的新加坡球手鄭加恆。
直落兩局贏鄭加恆
伍家朗首局一度領先12比7，其後被鄭加恆追逼至19比19平手，幸能頂住壓力，以21比19險勝。第二局伍家朗開段落後5比8，其後及時調整，連得4分反超前，以21比17取勝，並以局數2比0封王。
伍家朗自去年3月德國公開賽後再次贏得冠軍，他興奮表示，「好開心終於今年將近年尾開到齋，因為前2站香港和中國公開賽都是『一輪遊』，而且發揮得不是幾好，一直都好壓抑及有壓力，好想在這個比賽做得更好。加上，最近正值何Sir（何一鳴）榮休和黃教練（黃綜翰）新上任，幫香港隊拿到冠軍都算沖喜吓。」他喜見自己心態有改善：「今站比較好是心態控制方面，平常心應對，每場比賽無論順境、逆境都處理得比較冷靜，所以可以過到每一關。」他透露，10月將轉戰超級500芬蘭、超級750丹麥賽。
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