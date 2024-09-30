九龍城作客兩球挫港會

昨日另一場港超聯，有回師主場香港足球會足球場的港會迎戰九龍城。最終客隊九龍城憑卡朗及韋利安各建一功，以2比0擊敗10人應戰的港會。

主隊今場派出費查把關，峇夏比和麥美倫坐鎮中場，里奧及陳灝負責攻堅；至於九龍城派出袁皓俊把關，迪高及何瀧浩負責中場屏障，協助卡朗、林學曦攻堅，新援域陀、李根浩則先列後備。

麥美倫﹁直紅」被逐 開賽僅5分鐘，何瀧浩被對方球員侵犯，球證判罰12碼，卡朗操刀勁射破網，先為九龍城打開紀錄。9分鐘，九龍城再博得罰球，羅素撞跌許嘉樂，可惜被門將接實。11分鐘，迪高接應直線，將皮球射入網，但越位在先，被判入球無效。30分鐘，里奧被推跌，由比提主射罰球，可惜被袁皓俊接實。34分鐘，麥美倫出手箍頸被罰﹁直紅」離場，令港會落後1球兼打少1人完半場。

換邊後，港會嘗試反撲，51分鐘，港會博得罰球，比提左路開出，但門前無人接應。港會破門乏術下，於86分鐘被九龍城再度成功把握罰球機會，由韋利安大腳射入。最終九龍城以2比0擊敗港會，取得今季第2場勝仗。■圖、文：文嘉靖