3球輕取均業北區 大埔殺上榜首

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」爆發「新界打吡」，均業北區主場硬撼大埔。大埔憑比迪高、馬卡雷拿各建一功，加上對方葉卓文的烏龍球，最終以3球輕鬆取勝，兼憑較佳得球力壓東方升上榜首。■圖、文：李浚湣

北區今場由葉卓文、基拿美扼守中路，隊長肯迪墮後校炮，支援古杜拉、舒拉普攻堅。 大埔則有尼高拉斯、比迪高擔任正選，前線三叉戟繼續為盧卡斯、伊高沙托尼和馬卡雷拿，倒戈的韋法頓則先列後備。

上場臨完場前被冠忠南區追平的大埔，甫開賽即反客為主，3分鐘馬卡雷拿推大位起腳高出。17分鐘輪到北區機會，簡嘉亨開出角球，葉卓文近門起腳，被謝家榮撲出。不過葉卓文之後卻在禁區內，用手擋出盧卡斯射門，球證直指12碼，比迪高主射破網，大埔29分鐘先開紀錄。41分鐘馬卡雷拿再於禁區頂勁射破網，大埔半場領先兩球。

李志堅讚一眾小將表現佳 落後的北區易邊後嘗試反撲，但古杜拉遠射不中目標。北區再換入朱偉鈞加強攻力，但未見成效，相反大埔有加比爾、韋法頓連番接應罰球，成功將皮球送入網窩，惟同樣被VAR指越位在先。不過北區75分鐘仍要失守，葉卓文門前不慎擺下老烏，最終大埔以3球順利擊敗北區，重上勝軌。全取3分後，大埔以4戰得10分，憑得球較多力壓東方，登上榜首之位。

賽後大埔主教練李志堅指賽果可以接受，又大讚多名年輕球員表現不俗：「我對班後生仔好開心，落到場好有拚勁，可惜『樂謙』（李樂謙）最後球單刀處理差少少。同埋尼高拉斯正選又踢得好好，令我覺得隊波有啲希望，起碼多啲本地球員可以培養。」至於北區主教練鮑家耀則稱，大埔攻力強勁，令後防難以應付，對落敗未感太過失望，惟認為失球數字可以減少。