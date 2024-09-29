生死戰！永倫康仁福建有惡鬥

永倫 蓋帝斯（黃衫）

歷經連番精彩激鬥，男子高級組銀牌賽進入最後直路，今晚頭場屬「生死戰」戲碼，由永倫對陣康仁福建，爭奪負方決賽資格。（on.cc東網周日晚7時按次收費直播）

陣容鼎盛的「黃金戰士」被視為奪標熱門之一，惟在勝方次圈遇上屆冠軍滿貫，最後以5分告負跌落負方。上仗永倫面對漢友爭「復活」，狀態回勇的美籍中鋒蓋帝斯有高效表現，取得22分、12個籃板「雙雙」數據，「得分機器」泰那亦再貢獻32分，全隊展現默契內外開弓以90比60淘汰對手。

韓天次︰集中做好防守 永倫今場將對壘康仁福建爭入負方決賽，回顧上季銀牌賽，永倫在同一位置不敵香港東方遺憾出局，今季在積極補強攬入蓋帝斯和余理洋聯手泰拿的加持下，能否有所突破，「三巨頭」的發揮是取勝關鍵。擔任正選的年輕後衞韓天次表示：「接下來的比賽自己的進攻機會把握可以再好些，不過都希望集中做好防守幫助球隊，就算自己沒有得分都無所謂。」

康仁福建方面，今季銀牌首戰對上崇德飛鷹吞敗，其後在負方組愈戰愈勇連過三關，今仗面對內外兼備、進攻火力強勁的永倫，具備三分遠射「撒手鐧」的張偉康能否繼續扮演X-Factor打出驚喜，加上眾將如何限制泰那和蓋帝斯起手，加強防守強度，將會是他們面對的重要課題之一。康仁福建眾將能否克服挑戰，值得留意。

康仁福建 余嘉寶（白衫）