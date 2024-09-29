港台電視32及on.cc東網直播 灣仔伊館激戰連場 滿貫士氣盛力拚南華

滿貫 蔡再懃（中）

香港男籃銀牌高級組今晚假灣仔伊利沙伯體育館上演激戰，由上屆冠軍滿貫大戰南華。上季滿貫在銀牌和聯賽取得對戰勝利，今季重遇換帥增兵後的南華，能否力保不敗身晉級總決賽，值得期待。（港台電視32及on.cc東網周日晚8時40分同步直播）

羅意庭喜見小將大有進步 南華今季迎來改革，後衞羅意庭轉任主教練一職，銀牌賽帶領球隊取得兩連勝。這位新帥首次領軍坦言「百感交集」，但他喜見球隊磨合漸佳：「我會盡力做好教練上的工作，努力建立我們的體系和球隊風格。」羅意庭大讚年輕球員有很大進步：「部分球員之前上陣機會不多，沒有累積足夠的比賽經驗，上兩場順利取勝，好高興見到好多球員都比起上年進步不少。而主力元仔（曾湛元）、Bong（葉耀邦）和Tommy（朱亮）表現也算穩定，蘇柏軒努力尋找比賽節奏，希望能將練習的表現帶到比賽發揮。」

上場攻入全隊最高19分的葉耀邦表示，新援安德拉為球隊注入新活力︰「他來了幫助好大，包括內線防守和籃板，彌補上年缺點乙進攻方面， 他在內線牽引力好大，可以得分又可以串連，令到我們今年的進攻更加立體和有更多的得分板斧。」

吳松峻重返「綠軍」名單 滿貫上場在中鋒惠龍兒受傷缺陣下打出士氣波，落後逾10分下以88比83反勝永倫，銀牌賽同樣錄得兩連勝，其中轟入24分的蔡再懃表示，球隊在這場比賽展現爭勝決心，意義重大：「對手實力增強，和我們一樣是為冠軍而戰。我們全華班擊敗冠軍熱門之一，覺得十分振奮，證明我們有競爭力。」陣容方面，中鋒惠龍兒已經復操，但未必能趕及今場復出，不過從球隊名單可見，後衞吳松峻回歸陣中，此子剛完成NBL賽季，今場會否披甲上陣，值得期待。蔡再懃期待與南華一決高下︰「南華的朱亮成為本土球員，加入新外援之後整體實力增強，而且對手陣容年輕，速度比我們快，但我不太擔心，有信心隊友能夠應付得到。」

南華 曾湛元