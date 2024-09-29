港會回師主場鬥九龍城

港會右閘 李俊諺（左）

今午港超聯另一場賽事，有回師主場香港足球會足球場的港會，迎戰九龍城。客隊周中經歷大敗，體力難免有所影響，且看開季後仍未有分落袋的港會，以逸待勞下能否開齋。（周日下午4時30分開賽）

谷卓斯：有能力搶到分 港會上周以1比3不敵理文，開季兩戰全敗，為目前港超唯一一支未有分落袋的隊伍，但主教練谷卓斯相信球隊，有能力在九龍城身上取分：「今場對兩隊嚟講都非常重要，大家都好恨贏波，雖然九龍城有好多經驗豐富嘅球員，但只要我哋喺開波之後踢得穩陣啲，守到對手攻勢，自然有多啲信心進攻，向九龍城施壓。」陣容方面，陳浩嘉、曾俊軒、韋俊軒及林澔希，繼續因代表港隊到卡塔爾出戰「Ｕ20亞洲盃」外圍賽，未能候命。

至於周中以1比6大敗予傑志的九龍城，主教練陳銘剛承認賽程緊湊之下，球員需要時間調整狀態，直言今場有機會作輪換：「無論對球員嘅體力或者心理嚟講，8日3場的確有少少吃力，所以會視乎情況做適當輪換，好彩球員心態好正面，希望維持九龍城風格之餘，畀到球迷驚喜。」值得一提，九龍城已宣布，簽入前晉峰球員袁世傑，以及分別來自巴西和南韓的域陀及李根浩，可以趕及候命。

九龍城前鋒 卡朗