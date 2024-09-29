on.cc東網直播 新界打吡各不相讓 均業北區硬撼大埔

均業北區中堅 基拿美（左）

今日「中銀人壽香港超級聯賽」爆發「新界打吡」，均業北區坐鎮北區運動場主場迎戰大埔。矢志爭標的大埔，上仗臨完場前被逼和，痛失兩分，今場一定力爭重返勝軌，且看上周輪空的北區，在養精蓄銳下能否抵擋對手強攻。（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

均業北區上輪對九龍城，尾段一度連入兩球追平，但補時階段仍遭絕殺，錄得兩連敗。今場面對實力分子大埔，主教練鮑家耀承認很難應付，但他提到球隊早前曾在主場逼和傑志，有信心可以再接再厲：「大埔前面3個外援，加埋『菲臘仔』（陳肇鈞），足以令後防頭痛，但其實我哋今季兩次主場表現都唔差，希望球員防守再專注啲，然後等機會突擊，爭取勝利。」值得一提，中場柏度哥斯達因在練習時受傷，預計養傷一個月。

大埔上場同樣失分，在臨完場前被冠忠南區追平，主教練李志堅卻稱士氣未受太大影響：「當然臨尾幾秒失波一定唔開心，但足球就係咁，同埋都係嗰句，3循環踢24場波，依家失分都唔代表啲咩。」

堅Sir籲球員切勿鬆懈 然而，均業北區今季暫時仍未開齋，但「堅Sir」提醒球員切勿鬆懈，尤其在領先後需要更小心：「今季各隊實力係平均咗，可能睇成績，北區開季唔太順，但仲要睇埋比賽內容、數據。始終北區之前兩次落後兩球都追到，所以自己一定要做好。」陣容方面，上場兩黃一紅被逐的杜國榆，需要坐波監。

大埔中場 比迪高