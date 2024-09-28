9月28日(六)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月28日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
香港東方第5簽！
香港東方籃球隊今季參戰東亞超級聯賽（EASL），賽事將於10月2日展開。香港東方早前公布的張文平、楊和、林爵華和曹佑珩後，第5名球員補強名單已確定，正是司職小前鋒的美籍外援奇勒。此子將會披上21號戰衣，與球隊一同迎接EASL的連場硬仗。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240928-0928_00286_017/香港東方第5簽！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc