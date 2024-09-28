香港東方籃球隊今季參戰東亞超級聯賽（EASL），賽事將於10月2日展開。香港東方早前公布的張文平、楊和、林爵華和曹佑珩後，第5名球員補強名單已確定，正是司職小前鋒的美籍外援奇勒。此子將會披上21號戰衣，與球隊一同迎接EASL的連場硬仗。