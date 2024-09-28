「四萬哥」被炒黯然離F1

上站在新加坡透露該站是「最後一戰」的澳洲車手列卡度，昨日正式被紅牛RB「炒魷」，黯然離開F1賽場。同時車隊宣布「四萬哥」的位置，會由新西蘭球手羅臣頂上，這位22歲的新星將會拍住角田裕毅出戰今季餘下的6站賽事。