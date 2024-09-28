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傅家俊英國公開賽32強止步
香港桌球天王傅家俊（Marco）昨在英國公開賽32強，面對奇倫威爾森。威爾森頻頻「起迫」，全場打出三桿50+之下，Marco以0比4敗陣，無緣晉級。不過奇倫威爾森躋身16強後卻以2比4負於施索爾，提早出局。另外，英格蘭名將麥克艾倫在16強轟出其生涯第4個147，並闖入最後8強。
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