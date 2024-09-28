劉慕裳獲城大頒榮譽院士

香港城市大學昨日舉行「2024年榮譽院士頒授典禮」，其中早前衞冕亞洲空手道錦標賽女子個人形金牌的劉慕裳（Grace）獲頒榮譽院士銜，她透露上半年曾被壓力所困，影響發揮，幸好尋求協助後已走出陰霾，來年會全力爭取成為世錦賽冠軍。

Grace早前於空手道亞錦賽女子個人形決賽衞冕金牌。昨日她現身城大，獲頒榮譽院士銜，可謂雙喜臨門，她表示：「我在城大畢業，之後成為全職運動員，才有現在的生活，而且我對上一次到城大，已是東京奧運之後的事，今次回來發現整個學校有很多變化，發展愈來愈成功，自己十分開心。」

學懂放鬆向世界冠軍進發 劉慕裳還透露，受上半年成績下滑影響，一度要尋求心理輔導，並開始學懂放鬆心態，來年會專注爭奪世錦賽冠軍：「過去我給予自己太大壓力，到今屆亞錦賽終於懂得調整自己的態度應戰，但如果我在頭半年沒有經歷迷失，就未必會成長得那麼快，我現在很有信心，只要跟從現時的方式備戰，下年有機會爭奪世界冠軍。」圖、文：鄧文滔