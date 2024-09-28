冠忠南區士氣盛挑戰東方

冠忠南區後衞 宋柱浩

香港仔運動場今日下午上演一場港超聯大戰，冠忠南區主場惡鬥東方。主隊上場驚險保住1分，士氣大增，面對下周需要兼顧「亞冠盃2」的東方，隨時有機可乘。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）

南區上仗憑基哥利完場前建功，逼和大埔1比1，主教練楊正光認為對士氣有莫大幫助，加上東方下周需要兼顧「亞冠盃2」，排陣上可能有所保留，但他預計是役仍會面對極大考驗：「雖然調動上我哋冇東方咁多顧慮，但佢哋感受過亞洲賽嘅強度之後，反而更加容易操起狀態，所以呢場都會專注做好防守先。」陣容方面，恩奴需要長抖，艾華依然有傷在身，上場領紅的陳嘉昊則停賽，而積遜雖然已投入操練，但需時提升狀態。

楊正光︰專注先做好防守 上場後備入替的李小恆（Raphael），就指出雖然東方防守穩健，但有信心一眾攻擊球員能夠延續近期狀態，為對手帶來威脅。Raphael又揚言如果今場能夠上陣，會跟足教練團部署，挑戰東方後防。

另一邊廂，東方同樣在上周聯賽死裏逃生，逼和九龍城，但展望今場，主教練盧比度（Chino）坦承球隊下周需分心「亞冠盃2」，硬撼廣島三箭，是役或許未能以最佳狀態應戰：「始終我哋嘅陣容深度唔算好強，預咗呢季好吃力，而且作客香港仔從來都唔易啃，加上南區開季狀態幾好，所以今場壓力都幾大。」值得一提，楊棟棋、林千裕及李俊霆因代表港隊出戰「U20亞洲盃」外圍賽，未能候命，巴杜姆則有傷在身，上陣成疑。另外，昨日東方宣布正式簽入費利浦薩，並已完成註冊，有望在隨後賽事候命。

東方右閘 賀爾