首屆WTA125國際賽9.30展開張玲對雙打充滿期待

由中國香港網球總會主辦的首屆WTA 125國際賽，將於下周一假維多利亞公園網球主場展開一連7日賽事，吸引全球百強女子球手雲集香港，競逐冠軍殊榮。中國網球前一姐王薔及兩次大滿貫女雙冠軍、2024美網雙打亞軍張帥落實參戰，而港隊的張瑋桓、王康怡和胡可澄等女將亦將主場作戰。

港隊隊長張玲表示：「今站主場賽事對香港球手好重要，我們近期比賽成績不錯，球迷對港隊的印象愈來愈好，而今次比賽的參賽球手實力都很強，平時在電視上見到的球星今次好多都有報名。」對於今站的目標，張玲對港隊充滿信心：「打比賽就是一個目標要贏，其中Eudice（張瑋桓）剛在雙打250比賽奪得亞軍，她今次會拍住Cody（王康怡），算是香港雙打最強陣容，我覺得她們有能力贏到比賽。」

胡可澄盼與百大球手交流 已確定參賽的胡可澄（Tiffany）表示：「今次125賽事有好多百大球手來香港參賽，所以這是一次很難得和寶貴的機會讓香港球手與百大球手交流，並且在自己家人朋友面前，會有更大的動力去做好自己。」而19歲的謝善瑜（Christy）就對賽事滿懷期待：「因年齡關係可能未有機會參賽，但是作為一個職業球手，如果可以在現場看她們比賽，對於我們而言都是一次很好的經驗和體驗。」李章杰報道