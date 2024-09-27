柔道總會增梯隊吸新血

香港柔道年輕一代近年實力提升不少，在國際賽上表現搶眼、屢獲獎項，隨着巴黎奧運曲終人散，港隊於9月亦為新周期重新部署，並劍指4年後的洛杉磯奧運。

即使港隊「新血」近兩年透過國際賽提升競爭力，但疫情後都出現斷層狀況，中國香港柔道總會主席黃寶基坦言：「年輕運動員近年成績尚算理想，但我覺得仍然不足，畢竟隊內人數太少，難以保障成績。」

為明年全運會作準備 繼王嘉莉之後，「基哥」期望下屆奧運可佔更多席位，但精英、青年等梯隊都要進行強化：「精英隊僅十多人在體院訓練，我們期望可以突破20人。其實鄰近的亞洲強隊基本有20人（精英組），青年隊甚至有40至50人。」黃寶基續稱：「港隊要在大型運動會攞獎牌仍有點距離，但我們在男子中量級及女子輕量級別較容易找到優勢，希望可以有更多苗子作選擇。」

柔道總會近年增加梯隊，包括14歲或以上及12歲或以上的組別，並與幾間特色學校合作，以柔道作為校內的主打運動項目，「這幾間特色學校都主要是小學，大概有200至300位學生，希望他們從認識、訓練到比賽，將來有機會成為港隊的一分子。」港隊在新周期當中，要為明年全運會及2026年亞運會作準備，而青年隊則要為明年烏茲別克的青年亞運會及2026年塞內加爾的青年奧運會作部署。