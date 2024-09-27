國際賽撻出驚喜 柔道3女將以奧運為目標

香港柔道代表隊於今屆巴黎奧運，派出王嘉莉征戰，令其成為12年來首位征戰奧運的柔道港將，為下一代的柔道運動員帶來希望，何樂怡、劉允兒及陳梓萁3位新星，在這個大環境下先後在國際賽打出名堂，下一位登上奧運舞台的柔道港將，會是她們嗎？

本年的「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站，對何樂怡及劉允兒而言，絕對是值得銘記的時刻，因為這兩位於明年升上成年組的小妮子，最後1次在香港參加亞青賽，結果在女子48公斤以下級，過關斬將包辦決賽席位，最終「樂怡」險勝隊友奪金，她們回想起這場賽事的點滴萬分感觸，「允兒」哽咽道：「以往面對南韓好手金藝恩，很快就被擊敗，豈料竟然在香港站成功復仇，感覺有點不真實；原來只要肯努力，我都可以打出成績。」

3人頻切磋培養出感情 而何樂怡目前在女子48公斤以下級青年組，位列世界排名第2，8月又在主場勇奪亞青賽金牌，也許在外界眼中，「樂怡」的青年組時光理應較不少人順利，但她提到自己亦曾面對不少挫敗：「記得升上青年組後，很多場比賽一下子就被對手擊敗，直至突破在首圈獲勝才開始變好。試過入銅牌戰，去年更首次在國際賽晉級決賽，到今屆在香港站得到金牌。」

「樂怡」又提到去年在澳洲舉行的大洋洲青年柔道公開賽，是她3年的青年組時光中，印象最深刻的賽事：「香港女子48公斤以下級青年組共有3名代表，分別是我、『允兒』（劉允兒）及鄧雪瑤，我們經常切磋，培養出深厚感情，碰巧我們去年在大洋洲青年柔道公開賽取得1銀2銅，大家奮鬥多年，終於一齊上頒獎台！」

保持初心挑戰更高舞台 香港柔道代表隊今年取得歷史性突破，女子48公斤以下級的王嘉莉，成為自2012年倫奧的張志業後，第1位登上奧運舞台的港隊柔道代表，同樣來自女子48公斤以下級的何樂怡及劉允兒亦受到激勵，何樂怡稱：「身邊的朋友都說大家有機會打奧運，但我們對此未有太大期望，直到『嘉莉』晉級奧運，才發現香港柔道運員都有能力踏上這個大舞台。」「允兒」亦附和道：「以前會覺得奧運是遙不可及的目標，但現在我們相信只要畀心機練習，亦有機會成為奧運選手。」

至於女子57公斤以下級的陳梓萁，亦在「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站「撻」出驚喜，首度參加國際賽即取得銀牌。青年組生涯首個國際賽就晉級決賽，無疑令不少人對「梓萁」抱有極高期待，「梓萁」揚言會保持初心，向更高舞台衝刺：「每場比賽都是新開始，我會保持首次參加國際賽的拚勁，好好吸取經驗，希望日後在成年組都能交出表現。」圖/文：鄧文滔（部分圖片由受訪者提供）