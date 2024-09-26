起迫破百！傅家俊英國公開賽過關

香港桌球一哥傅家俊在英國公開賽表現強勢，比賽中打出一桿「破百」奠定勝局，淘汰中國球手馬海龍，躋身32強。

傅家俊（Marco）未有受到本月中在英格蘭公開賽提早出局的影響，相隔10天「叉足電」出戰英國公開賽，面對中國的馬海龍，Marco開賽已頻頻「起迫」，先後交出1桿53度及65度，並一口氣袋走3局。即使馬海龍在第4局轟出一桿101度，並將比數追近，但狀態不俗的「香港天王」未有再讓機會溜走，於第6局再轟出1桿102，以總比數4比2勝出，順利晉級。

至於成功獲得今季職業賽資格的香港新星張家瑋亦於昨午登場，對賽英格蘭球手蘭斯，結果張家瑋同對手打足7盤，以總比數3比4落敗，無緣晉級。另外，剛打破兩年錦標荒捧走英格蘭公開賽冠軍的澳洲名將羅拔臣及世界「一哥」卓林普均順利晉級。

吳安儀6紅球錦標賽封后 同時，香港兩位女子球手吳安儀與房薇薇在IBSF世界6紅球錦標賽決賽交鋒，結果吳安儀以局數4比3反勝封后。