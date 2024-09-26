中西區火力全開2連勝

周日（22日）上演了多場甲組聯賽第2周賽事，矢志重奪聯賽錦標的中西區，晚上假跑馬地遊樂場1號場與升班球隊和富社企，合演了一場雨戰。最終中西區憑藉強橫鋒力，繼首周賽事後再一次以4比0擊敗對手，開季以來兩戰全勝。

是役在滂沱大雨中進行，中西區僅花了8分鐘便打開紀錄，曾健晃罰球斬遠柱，許宏鋒跳頂皮球中楣彈出，蘇沙衝前補一頭頂入成1比0。早開紀錄的中西區，之後繼續掌控大局，奈何連番攻門始終未能命中目標，就好像蘇沙的倒掛射門，以及杜馬思頭槌攻門中柱彈出，皆未能拉開比數，僅領先1比0完上半場。

大衞巴拉梅開二度 換邊後僅3分鐘，為中西區首度正選披甲的王力威，接應沈耀揚的妙傳快腳射入，將比數改寫成2比0。66分鐘，中西區調入傷愈復出的大衞巴拉，結果這名森巴射手不負所託，先後接應李嘉進的傳送，藉頭槌和勁射建功，梅開二度協助球隊湊成4比0的勝果完場。

中西區將在第3周聯賽，遇上另一爭標分子公民，賽事下午5時30分假跑馬地遊樂場1號場鳴笛。