傑志6比1擊敗九龍城

旺角大球場昨晚上舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，傑志坐鎮主場迎戰九龍城。最終「藍鳥」在迪美路夫下半場大演「帽子戲法」，加上韋頓、馬查度及陳傲軒各入1球，以6比1大勝，聯賽連贏2場。

「藍鳥」今場派出顏卓彬客串中堅，陳俊樂、利亞倫及祖連奴組成中場鐵三角，支援韋頓攻堅。客隊九龍城方面，改由李瀚灝把守最後一關，韋利安和嚴啟倬鎮守中路，宋敏圭及邵昀俊負責中場掃蕩，為卡朗、林學曦及許嘉樂創造突擊機會。

開賽僅2分鐘，傑志就有埋門機會，明加索夫左路主射罰球僅告高出。18分鐘，「藍鳥」右路傳中，九龍城未能解圍，利亞倫門前勁射中柱彈出。直到45分鐘，傑志終於打破僵局，韋頓接應林樂勤傳中，頂彈地波入網，主隊領先1比0完半場。

後備兵迪美路夫入3球 傑志換邊後調入迪美路夫及鄭展龍，意圖加強攻力，51分鐘成功擴大比數；1次右路傳中，馬查度快過韋利安一頂入網。4分鐘後，明加索夫傳入禁區，迪美路夫禁區內控定射成3比0，這位烏茲別克射手60分鐘再入1球，傑志領先至4比0。

一直受壓的九龍城，到65分鐘終於憑卡朗門前建功，成功「破蛋」。其後傑志有鐘樂安傷出，由羅梓駿入替，85分鐘，迪美路夫推過李瀚灝，窄角度射入，個人大演「帽子戲法」，陳傲軒補時階段再為球隊埋齋，最終傑志贏6比1完場，聯賽2連勝。圖、文：鄧文滔