張文平重披香港東方戰衣

31歲的張文平身高1米95、體重86公斤，司職得分後衞及小前鋒。張文平曾於2016至2017年效力東方龍獅並贏得ABL總冠軍，其後加盟台灣SBL金門酒廠，榮獲SBL第15季年度新人王，2019至20賽季短暫回歸東方龍獅。2021年轉投新北國王參加P. LEAGUE+，2022至24賽季效力臺北富邦勇士，協助球隊創下3連霸佳績。

楊和林爵華緊隨加盟？

香港東方今季要兼顧東亞超級聯賽（EASL）戰線，賽事將於10月2日展開，主場賽事將於10月30日假修頓舉行。球隊積極補強，陸續宣布新球員名單。根據官網宣傳圖片，張文平為5名新兵之一，而從球員社交網站可見，前南華舊將楊和、24歲來自加拿大的林爵華（Kobey Lam）亦有份拍攝香港東方宣傳照。楊和2019年離開南華後，轉戰東亞超級聯賽（灣區翼龍）和P. LEAGUE+（高雄17直播鋼鐵人），至於林爵華亦曾效力灣區翼龍，東方隨後宣布羅致曹佑珩加盟。