永倫發威大勝漢友

黃金雙核表演「拆你屋」 香港男籃高級組銀牌賽昨晚假灣仔修頓場館上演負方賽事，永倫憑「黃金雙核」泰那和蓋帝斯合轟54分，以90比60大勝漢友，周日將會對康仁福建，爭取晉級。

永倫上場不敵滿貫跌落「負方」，今場新兵余理洋首度披甲，與泰那、蓋帝斯（CJ）、韓天次和陳可鈐正選上陣。永倫「雙核」泰那和蓋帝斯首節各得13分及10分，其中一次兩人連線，泰那妙傳助攻CJ「拆你屋」認真精彩。永倫一度拉開26比5大幅領先，漢友靠鄭錦興連得6分「止血」，惟永倫亦有周迎堅送上壓哨三分球，首節領先29比11。第2節漢友由溫梓豐和鄭錦興打出5比0攻勢，其後亦有殷兆俊快攻得手及蔡駿賢「and 1」，漢友此節加強防守打出21比20，半場追成32比49。

泰那攻入全場最高32分 易籃後，永倫靠「籃下霸王」蓋帝斯3次夾擊下仍放籃得手，泰那剷籃取分後又急停跳射，其後助攻陳可鈐命中三分球，拋離至68比44。永倫就算收起蓋帝斯，但漢友仍苦無喘息機會，泰那繼續發動攻勢博得「and 1」，單節轟13分，陳可鈐亦有8分進帳，「黃金戰士」領先78比48。進入第4節，泰那和蓋帝斯提早休息未有上場，隊長周迎堅內外開弓，單節取7分。落後逾30分的漢友派出小將吸取經驗，蘇宗禧助攻溫梓豐命中三分，最終漢友以60比90告負。

泰那上陣23分鐘轟入全場最高32分，蓋帝斯亦有高效演出，貢獻22分及12個籃板，陳可鈐12分，周迎堅亦有10分加上6個籃板。漢友方面，鄭錦興攻入全隊最高16分，隊友劉浩男、蔡駿賢各得9分。李章杰、余樂詩報道