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卓林普千桿「破百」只差一步
隨着羅拔臣捧走英格蘭公開賽錦標，英國公開賽亦緊接開打，「世一」卓林普首圈對米健仕，第1局即轟出104度，成為了他職業的第999桿「破百」，距離「千桿破百」只差一步，最終他亦贏4比1過關。不過，「火箭」奧蘇里雲僅在揭幕戰前數小時宣布退賽。
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