體育

吳安儀房薇薇世界賽爭后冠

上周贏得IBSF世界盃女子組冠軍的香港「四眼Cue后」吳安儀，昨在蒙古舉行的IBSF世界6紅球錦標賽繼續保持強勢，過關斬將，並與隊友房薇薇包攬女子決賽席位，令港隊鎖定今屆世錦賽金、銀牌。
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