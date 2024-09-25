9月25日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月25日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
吳安儀房薇薇世界賽爭后冠
上周贏得IBSF世界盃女子組冠軍的香港「四眼Cue后」吳安儀，昨在蒙古舉行的IBSF世界6紅球錦標賽繼續保持強勢，過關斬將，並與隊友房薇薇包攬女子決賽席位，令港隊鎖定今屆世錦賽金、銀牌。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240925-0925_00286_018/吳安儀房薇薇世界賽爭后冠
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc