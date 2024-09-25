前「世一」羅斯來港爭標

曾先後贏過美國公開賽冠軍兼奧運金牌的英國高爾夫球名將羅斯，連同嶄露頭角的22歲南韓新星金柱亨，已落實來港爭逐11月上演的第63屆「領展香港高爾夫球公開賽」，與上屆冠軍甘寶為首的一眾強手爭逐這項總獎金達200萬美元的錦標，羅斯更直言，盼在粉嶺哥爾夫球場再嘗捧盃滋味。

相隔7年再戰粉嶺球場

曾於2015年在港奪冠的羅斯，相隔7年再次來港爭逐，他越洋接受訪問時表示︰「香港和『香港高爾夫球公開賽』在我心中的意義非凡，當我在粉嶺球場獲勝時，我打出了一生中最好的一輪高爾夫球。今年我的狀態也非常好，十分期待再次來到香港競技。」至於22歲南韓球手金柱亨則表示：「在2020年時，我在粉嶺的複合球場上留下美好的回憶，我期待今年再次來到香港參賽。」