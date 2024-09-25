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Ｕ20亞盃外撼約旦 杜俊暉：奮力一戰
（HKFA圖片）
港隊U20將於周四（26日）凌晨，在卡塔爾出戰首場「U20亞洲盃」外圍賽J組賽事鬥約旦，其中杜俊暉（中）完成操練後坦言惡戰難免，但強調會奮力一戰：「經過幾日操練之後，大家嘅默契愈嚟愈好，對教練嘅戰術亦有更深了解，雖然對住約旦一定好難打，但我哋會盡力做到最好！」
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