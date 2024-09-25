偕奧運殘奧港將出席浸大分享會 張家朗迎新季劍指世錦賽金牌

昨日香港浸會大學舉辦分享會，慶祝校友兼金牌「劍神」張家朗、硬地滾球兩金得主何宛淇在內5名巴黎奧運、殘奧運動員取得佳績，頒發紀念品及獎學金。張家朗表示正積極備戰新賽季，劍指世錦賽金牌。

27歲的張家朗於巴黎奧運男子個人花劍成功衞冕，在分享會上他表示，今屆奧運很難忘，因開賽前狀態仍低迷，未回復最佳狀態，相反一眾對手都發揮超水準，自己慶幸能頂住壓力，如願奪金，因此「家朗」特別感謝教練團隊。

陳浩源盼出戰下年全運會 正修讀浸大體育及康樂管理的張家朗透露，他已重新投入訓練，備戰新賽季：「我們應該都再會去法國等外地集訓，新季會有世界盃、大獎賽、亞錦賽、世錦賽還有下年的全運。奧運周期結束，下個目標是世錦賽金牌，另外團體失落奧運資格留下遺憾，未來希望繼續試不同人選、排陣，下屆奧運爭取出線。」

至於有份出席活動的輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源，雖然因傷有意退役，不再參加國際賽，但視乎傷勢康復程度，有望出戰下年全運會︰「16年運動員生涯，我覺得算成功，我做到了自己想做的事，雖然含着淚說再見，但都好開心。」

殘奧BC3級個人金牌、混雙金牌得主何宛淇為浸大中國研究社會科學學士畢業生，她感謝丈夫兼教練李榮傑放棄教職和她並肩作戰，一起追夢：「我們等了8年終於做到！下年全殘運，我們將會主場出擊，希望大家繼續支持香港運動員。」■圖 / 文：余樂詩