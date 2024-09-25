永倫火併漢友爭負方復活

永倫 韋思庭（左）

今晚香港男籃銀牌賽負方賽於灣仔修頓場館舉行，頭場由永倫大戰漢友，尾場崇德飛鷹對康仁福建，力爭在負方保留爭標機會。

首輪相遇「黃金戰士」大勝 「黃金戰士」永倫上場與衞冕的滿貫於新伊館大演激戰，最終以83比88敗陣，落入負方。該戰永倫美籍中鋒蓋帝斯倒戈出擊，惟他與隊友默契仍未足夠，加上在內線四面受敵，此戰取得13分、16籃板，另錄得5次失誤。永倫得分重任依然落在泰那身上，上仗面對夾擊下三分命中率下跌不少，10球僅中2球，但仍獲全場最高29分。其實永倫上仗前3節一直領先，惟尾段遭滿貫反撲致失誤增多，最終將勝利拱手相讓。

今場永倫重遇漢友，兩隊銀牌首輪相遇，當時永倫在泰那只上陣3節及蓋帝斯缺陣下，以100比61大勝。今仗如能正常發揮，相信會對全華班應戰的漢友帶來很大威脅。

尾場崇德飛鷹鬥康仁福建 尾場崇德飛鷹對康仁福建，上場飛鷹62比77不敵南華，該戰僅黃浩賢和奧斯汀得分上雙，各取15分。康仁福建首戰以62比68不敵崇德飛鷹後連挫建龍飛馬和晉龍WTS，相信球隊默契漸入佳境，今場重遇崇德飛鷹，激戰可期。

漢友 黃銘德（左）