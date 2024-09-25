on.cc東網直播：周中旺角場夜戰 傑志九龍城攻守大鬥法

傑志中鋒 迪美路夫 （左）

傑志翼鋒 明加索夫

今晚「中銀人壽香港超級聯賽」安排了一場夜戰，由傑志坐鎮旺角大球場迎戰九龍城。剛大勝而回的「藍鳥」，一眾進攻好手腳風大順，遇上愈踢愈好、上場差點擊敗爭霸分子東方的新升班球隊九龍城，攻防大戰一觸即發！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

傑志剛以8球大炒標準流浪，取得今季聯賽首勝，主教練卡度素直言對這場勝仗期待已久：「真係好開心，因為我哋好需要呢3分，去提升全隊士氣。即使頭兩場踢得唔差，但贏波先係最重要，希望球隊可以保持呢份氣勢。」

卡度素︰乘勇繼續搶分 卡度素續指上場大局已定後，陸續讓多名主力休息，預計今場賽事未必會大幅輪換，同時他又透露後衞艾里奧已經復操，相信很快可以重返球場。值得一提，石皓心、馬斐和楊焯鈞3名小將，因出戰「U20亞盃外」將繼續缺陣。

上場被東方於補時階段逼和，相隔短短兩天再硬撼另一前列分子傑志，九龍城門將袁皓俊表示每場賽事都會搏盡，絕不留力：「上場大家都放低晒啲包袱，出盡力去搶分返嚟，就算隔幾日要踢，我哋目標依然唔會變，每場照樣會搏到盡，畀大家睇到啲士氣。」九龍城連續兩場錄得1勝1和，贏盡口碑，但「肥袁」強調球隊不會因此自滿：「始終今季係踢三循環，我哋唔會因為踢一、兩場好波就『頭大』，反而容易『跌watt』，希望大家一齊去改善啲細節位，慢慢進步，踢好每一場。」

九龍城悍將 迪高（左）

九龍城中場 鄭進泓