父親首度現場見證羅拔臣破錦標荒

澳洲桌球名將羅拔臣昨日在英格蘭公開賽決賽，在父親現場觀戰打氣下，以9比7擊退中國新星吳宜澤，迎來兩年多以來首個排名賽冠軍。

有「墨爾本機器」之稱的羅拔臣今個比賽狀態不俗，在決賽初段更能掌控大局，一度以8比2拋離年僅20歲的吳宜澤，然而極具潛質的吳宜澤愈打愈放，頻頻「起迫」，先後打出一桿100、82及73度，更將總局數追至7比8，幸而羅拔臣在第16局頂住壓力再下一城，終能與現場觀戰的父親及妻兒分享奪冠喜悅。

這是羅拔臣自2022年巡迴錦標賽後再次捧盃，結束兩年零5個月的錦標荒，袋走10萬鎊獎金之餘，同時亦讓他世界排名跳升11級位列第15，這也意味4屆世界冠軍的「巫師」希堅斯，自1995年以來首次跌出Top 16。

「很高興為他贏來一次」 42歲的羅拔臣賽後讚吳宜澤表現不俗，幸好自己能保持冷靜才能勝出。對於父親能見證他打破錦標荒，羅拔臣坦言︰「這是父親回到澳洲前最後一個機會看到我爭標，他是一個沉默的人，但相信今晚他一定很高興。我已經打了職業20年，但他從未親眼看過我贏決賽，我很高興為他贏來一次。」