不滿「爆粗禁令」韋少暗示萌退意

爭取衞冕F1總冠軍的紅牛車王麥斯韋斯塔本，周日在新加坡站賽後坦言，「爆粗禁令」將可能加快他退出F1的速度，而今站他以亞軍完成獅城的「黑夜飛車」，排頭位的諾里斯則由頭帶到尾，直奔終點，迎來今季第3個分站冠軍。

FIA硬推的「爆粗禁令」繼續成為今站的熱話，來到周日的正賽都是焦點所在，日前於賽前記者會因以「F字頭」粗口形容戰車而被罰社區服務的韋斯塔本，今站以次名衝線，但賽後他對被處罰仍然耿耿於懷：「當你不能做自己，或要處理某些愚蠢事情時，這肯定會影響我的未來。」這位3屆總冠軍更直言︰「我不知道他們對這類事件有多認真，但F1沒有我的情況下繼續不是問題，對我來說沒有F1也不是問題。」言下之意，明顯韋少對FIA新例感煩厭，甚至打算為此事提早離開F1賽場。

諾里斯由頭帶到尾稱霸獅城 至於賽事方面，經過在獅城街道上62圈的爭逐後，排頭位的麥拿侖車手諾里斯以1小時40分52秒571率先衝線，奪得今季個人第3冠，並在車手榜總分追近韋斯塔本，以279分位列第2，韋少則以331分保持領先位置。值得一提，RB車隊的列卡度在末段入站換胎，並藉此刷新全場最快圈速，惟「四萬哥」賽後承認：「這是我F1生涯最後一次參加新加坡站比賽。」

諾里斯