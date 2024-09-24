排名繼續上黃澤林升至134位

現年20歲的Coleman上周二（17日）於杭州網球公開賽的外圍賽起步，連挫兩名中國球手肖霖昂和特日格樂首度打入ATP正賽，首圈面對的東道主球手吳易昺，但後者因傷退賽，黃澤林收穫正賽首勝，惟次圈憾負4號種子的美國選手中島布蘭登，止步16強仍創下生涯最佳成績。Coleman在該賽事收穫38積分，令總積分增至441分，ATP排名亦從141位升至134位。

黃澤林賽後難掩興奮情緒，並在社交平台發文道：「在杭州公開賽度過了愉快的一周，付出了我的一切！」首登ATP 250級別賽事即嘗勝利滋味的Coleman明言：「顯然，獲勝的感覺很棒！但打出精彩的網球並享受比賽的感覺會更好！原來ATP比賽係可以咁正！非常期待下一場嘅賽事！」■李章杰報道