艾卡華斯講得出做得到

壓軸贏波歐洲隊重奪利華盃 首次出戰利華盃的西班牙小天王艾卡華斯，果然「講得出做得到」，周日在柏林壓軸登場以6比2、7比5擊敗美國的富斯，成功協助歐洲隊以總比數13比11反勝世界隊，相隔兩年重奪利華盃冠軍，實現賽前許下的諾言。

一連3天的利華盃，包括9場單打及3場雙打，首日贏波每場得1分，第二天則為2分，最後一天就最「重磅」，每場勝仗為3分，其中最快奪得13分的隊伍為勝。

經過首兩日角逐，世界隊領先11比7進入煞科日，然而，這天德國名將沙華列夫在落後的形勢下以6比7（5比7）、7比5、10比5逆轉美國的泰科爾，為歐洲隊搶得關鍵3分，將總比數追至10比11，意味只要「小天王」勝出，歐洲隊即可完成大逆轉。

這場關鍵大戰，世界隊派出富斯上陣，這位剛於美網殺入決賽的美國球手，面對艾卡華斯雖先輸2比6，但第2盤富斯發力，多次打破艾卡華斯發球局，惟現時世界排名第3「小天王」頂住壓力，終以7比5再下一城勝出，連取3分下，歐洲隊以總比數13比11反勝世界隊，相隔兩年將利華盃再次「帶回」歐洲。

讚沙華列夫打得出色 「我們來到這裏的目標是贏得利華盃。非常開心，我們都很高興可以達到目的。」這位世界「3哥」首捧獎盃，並露出了他招牌的大男孩笑容︰「這實在是很接近，我們常常落敗，但沙華列夫有很好的表現，令我有機會完成反勝，所以真的非常滿意。」值得一提，今次是瑞典名宿波格最後一次以隊長身份帶隊，最終如願捧盃而回，取得完美結局。