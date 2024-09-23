香港田徑系列賽煞科 梁靖恒徐穎恩破U18港績

由中國香港田徑總會（田總）主辦的「香港田徑系列賽2024——系列賽四暨七項全能」，昨日於灣仔運動場煞科，儘管大部分時間受惡劣天氣影響，眾運動員仍能克服困阻勇創佳績，其中年輕選手梁靖恒和徐穎恩分別於男子200米及女子400米欄打破香港U18紀錄，七項全能賽亦順利完成，由招慧欣獲最高得分奪冠。

男子公開組200米方面，近年常破U18紀錄的拔萃男書院選手梁靖恒，是日跑出21秒27成績強勢封王，並刷新由他在今年5月的中亞少年賽造出的21秒37的紀錄，而陳建華以21秒71奪亞，季軍則由馬景揚以21秒89奪得。

女子七項全能招慧欣稱后 女子組方面，徐穎恩在400米欄亦有好表現，以1分03秒69時間首名衝線稱后，並打破該項目的U18港績，亞軍梁映雪及季軍李芷暉分別以1分07秒78及1分09秒67完成賽事。

至於女子七項全能賽事，總成績亦於煞科日出爐，招慧欣以4531分奪得桂冠，較她在兩年前打破U20港績的4347分提高了184分。

李章杰報道