出席上水廣場《香港殘疾運動員展覽》 危家銓伍強曹建華勵志故事為市民打氣

國際體壇賽事圓滿落幕，香港代表團屢創佳績，殘疾運動員更奪得三金四銀一銅，成績驕人；為慶祝運動員凱旋歸來及推動殘疾運動在港發展，由上水廣場主辦、中國香港傷殘人士體育協會協辦，為期5天的《香港殘疾運動員展覽》吸引到不少港人到場參觀。活動特別邀請ST級男子複合弓公開組個人賽殘疾運動員危家銓參與分享會，談及意外後如何改變人生，並與觀眾大玩射箭相關的遊戲，促進射箭這一非主流運動在香港的發展。

上水廣場與市民並肩撐港隊 為全力支持香港代表隊，上水廣場早前推出連串打氣及祝捷活動，包括邀請合共10位香港運動精英分享生涯點滴，亦善用AI推出了互動運動挑戰，吸引市民親臨商場，為港隊打氣加油。巴黎體壇盛事過後，上水廣場舉辦《香港殘疾運動員展覽》，介紹香港殘疾運動員危家銓、「十大再生勇士」兼前港隊輪椅籃球隊長及總教練伍強，以及退役射箭運動員曹建華的追夢之旅，展出他們的獎牌及獎盃。而上水廣場剛於周日舉辦了運動員工作坊，三位運動員皆現身說法，和市民分享如何透過運動走出低谷，以意志力克服各種困難，藉此鼓勵港人要自強不息。

活動中，危家銓憶述當年意外後更積極面對人生，憑毅力再度登上五環舞台：「跟東京比賽不同的是，今屆賽事有很多觀眾為我們打氣吶喊，現場氣氛熾熱，就好似出席上水廣場的分享會，很興奮能出席活動與市民近距離接觸。」為了積極備戰，危家銓在運動心理下了苦功，與相關心理學家緊密溝通，也做了不少呼吸練習和意象練習，「我亦有做模擬比賽，增加訓練的臨場感，令我在比賽時減低壓力。」

分享經歷遇困難不放棄 另外，伍強亦即場分享成為籃球運動員的心路歷程：「當時我心灰意冷，自己好像等日子過。後來有幸在醫生、親友和家人幫助下，我開始頑強奮鬥，付出150%的努力，並在業餘時間和殘疾人士打籃球。最終多次代表香港參加亞洲區籃球賽，亦參加奧運外圍賽，亞運、全運會等賽事，並能得到獎項。」伍強希望藉此勉勵在上水廣場的市民，特別是年青一代：「即使我中過槍，亦都站得起來，大家遇到困難都不要放棄，要堅持下去！」

問到運動帶來的改變，曹建華坦言：「以前我很急躁，但接觸了射箭後，我變得冷靜及傾向於內心寧靜，專注目標，沒有雜念，才能射出一支好箭。」曹建華希望親臨上水廣場的市民，可以嘗試接觸射箭，訓練專注力，並全力支持本地殘疾運動員。