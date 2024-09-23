體育

出席上水廣場《香港殘疾運動員展覽》 危家銓伍強曹建華勵志故事為市民打氣

■香港殘疾運動員危家銓（右）、伍強（中）及曹建華現身上水廣場，與港人分享奮鬥勵志故事。 ■香港殘疾運動員危家銓（右）、伍強（中）及曹建華現身上水廣場，與港人分享奮鬥勵志故事。
■香港殘疾運動員危家銓（右）、伍強（中）及曹建華現身上水廣場，與港人分享奮鬥勵志故事。
國際體壇賽事圓滿落幕，香港代表團屢創佳績，殘疾運動員更奪得三金四銀一銅，成績驕人；為慶祝運動員凱旋歸來及推動殘疾運動在港發展，由上水廣場主辦、中國香港傷殘人士體育協會協辦，為期5天的《香港殘疾運動員展覽》吸引到不少港人到場參觀。活動特別邀請ST級男子複合弓公開組個人賽殘疾運動員危家銓參與分享會，談及意外後如何改變人生，並與觀眾大玩射箭相關的遊戲，促進射箭這一非主流運動在香港的發展。
上水廣場與市民並肩撐港隊
為全力支持香港代表隊，上水廣場早前推出連串打氣及祝捷活動，包括邀請合共10位香港運動精英分享生涯點滴，亦善用AI推出了互動運動挑戰，吸引市民親臨商場，為港隊打氣加油。巴黎體壇盛事過後，上水廣場舉辦《香港殘疾運動員展覽》，介紹香港殘疾運動員危家銓、「十大再生勇士」兼前港隊輪椅籃球隊長及總教練伍強，以及退役射箭運動員曹建華的追夢之旅，展出他們的獎牌及獎盃。而上水廣場剛於周日舉辦了運動員工作坊，三位運動員皆現身說法，和市民分享如何透過運動走出低谷，以意志力克服各種困難，藉此鼓勵港人要自強不息。
活動中，危家銓憶述當年意外後更積極面對人生，憑毅力再度登上五環舞台：「跟東京比賽不同的是，今屆賽事有很多觀眾為我們打氣吶喊，現場氣氛熾熱，就好似出席上水廣場的分享會，很興奮能出席活動與市民近距離接觸。」為了積極備戰，危家銓在運動心理下了苦功，與相關心理學家緊密溝通，也做了不少呼吸練習和意象練習，「我亦有做模擬比賽，增加訓練的臨場感，令我在比賽時減低壓力。」
分享經歷遇困難不放棄
另外，伍強亦即場分享成為籃球運動員的心路歷程：「當時我心灰意冷，自己好像等日子過。後來有幸在醫生、親友和家人幫助下，我開始頑強奮鬥，付出150%的努力，並在業餘時間和殘疾人士打籃球。最終多次代表香港參加亞洲區籃球賽，亦參加奧運外圍賽，亞運、全運會等賽事，並能得到獎項。」伍強希望藉此勉勵在上水廣場的市民，特別是年青一代：「即使我中過槍，亦都站得起來，大家遇到困難都不要放棄，要堅持下去！」
問到運動帶來的改變，曹建華坦言：「以前我很急躁，但接觸了射箭後，我變得冷靜及傾向於內心寧靜，專注目標，沒有雜念，才能射出一支好箭。」曹建華希望親臨上水廣場的市民，可以嘗試接觸射箭，訓練專注力，並全力支持本地殘疾運動員。
危家銓在上水廣場的運動員分享會與觀眾挑戰運動主題遊戲。危家銓在上水廣場的運動員分享會與觀眾挑戰運動主題遊戲。
危家銓在上水廣場的運動員分享會與觀眾挑戰運動主題遊戲。
「十大再生勇士」、兼前港隊輪椅籃球隊長及總教練伍強在上水廣場示範熱身及訓練動作。「十大再生勇士」、兼前港隊輪椅籃球隊長及總教練伍強在上水廣場示範熱身及訓練動作。
「十大再生勇士」、兼前港隊輪椅籃球隊長及總教練伍強在上水廣場示範熱身及訓練動作。
有份出征巴黎殘奧的男子複合弓公開組個人賽殘疾運動員—危家銓，出席運動員分享會。有份出征巴黎殘奧的男子複合弓公開組個人賽殘疾運動員—危家銓，出席運動員分享會。
有份出征巴黎殘奧的男子複合弓公開組個人賽殘疾運動員—危家銓，出席運動員分享會。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc