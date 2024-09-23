勇挫港會理文重上勝軌

昨日港超聯另一場激戰，由今季首度主場於將軍澳運動場出擊的理文，迎戰有主力缺陣的港會。最終理文憑羅沙、保連奴及艾華頓的入球，以3比1擊敗港會，重上勝軌。

羅沙保連奴艾華頓齊建功 「黃黑軍團」今場繼續派出周子謙扼守後防，顏樂楓、保利臣及夏馬特組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞及羅沙攻堅，金旻奎、保連奴和胡晉銘先列後備，而黃威及馬天尼斯不在大軍名單之中；至於港會派出費查把關，峇夏比和羅素坐鎮中場，何家智及加斯特夫負責攻堅，陳灝、里奧先列後備。

甫開賽雨勢減弱，早段港會先有埋門機會，李俊諺左路遠射，可惜中楣彈出，未能為港會先開紀錄。6分鐘，黃俊皓右路傳中，羅沙接應左腳一射輕鬆入網。30分鐘，加斯特夫左路截走對手傳球，空門下射入，可惜經VAR查核後，球證判越位在先入球無效，港會半場只能落後0比1。

下半場，理文先後換入保連奴、鄭兆均等加強火力，港會亦換入陳灝、里奧等人。滂沱大雨之下未有影響雙方攻勢，60分鐘，保連奴中路壓入禁區，轉身射破網，為理文將比數拉開至2比0。69分鐘，艾華頓右路突破對方防線，單刀壓入禁區射成3比0。84分鐘，港會獲得角球機會，羅素門前頂入，成功「破蛋」，最終理文贏3比1，連續兩場失利後再次贏波。

圖、文：文嘉靖