雨戰火併巴杜姆90+13入波！ 東方逼和九龍城

「中銀人壽香港超級聯賽」昨午焦點賽事，新升班的九龍城於深水埗運動場，主場出擊硬撼東方。4日兩戰的東方雖有亞歷斯祖早段擺烏龍，但力戰到最後一刻，由巴杜姆於90+13分鐘入球追平，以1比1逼和九龍城。值得一提，在東方失分之後，聯賽已再沒有全勝之師。

九龍城今場由韋利安、嚴啟倬鎮守後防，迪高、邵昀俊在中場掃蕩，入球重任落在林學㬢、許嘉樂身上，賽前才公布加盟的中堅宋敏圭先列後備。至於上周四才在「亞冠盃2」分組賽作客澳洲激鬥FC悉尼的東方，繼續強陣出擊，葉鴻輝把守最後一關，馬高斯趕及復出，與林衍廷坐鎮中場，巴科爾和巴杜姆組成雙箭頭。

亞歷斯祖不慎擺烏龍 舟車勞頓的東方，加上在雨戰之下，初段一直捱打，6分鐘更率先失守，卡朗左路傳中，亞歷斯祖情急下不慎擺老烏。落後的東方積極反撲，但馬高斯的窩利，以及巴杜姆頭槌同樣無功而還。東方再收到壞消息，中場林衍廷因傷退下火線，幸好葉鴻輝在42分鐘撲出林學㬢的半單刀，東方落後1球返入更衣室。

易邊後雨勢未有減弱，令東方未能製造太多有威脅埋門，東方之後換入馬希偉加強攻力，68分鐘余在言遠射僅僅斜出。2分鐘後馬高斯罰球直射，袁皓俊撲到再中楣彈出，隨後角球攻勢，馬希偉又射中柱。東方未有放棄，戰至補時13分鐘，巴杜姆混戰下門前補中得手，最終助球隊以1比1逼和九龍城。

圖、文：李浚湣