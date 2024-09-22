F1粗口禁令韋少率先中招

國際車聯（FIA）近日頒下「粗口禁令」，衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本在日前新加坡站賽前記者會上，因用「F字頭」粗口描述戰車在阿塞拜疆站的表現，結果FIA隨即以「言行失當」處罰韋斯塔本，需要他在季後「完成一些公共利益的工作」作為處分。