9月22日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月22日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
F1粗口禁令韋少率先中招
國際車聯（FIA）近日頒下「粗口禁令」，衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本在日前新加坡站賽前記者會上，因用「F字頭」粗口描述戰車在阿塞拜疆站的表現，結果FIA隨即以「言行失當」處罰韋斯塔本，需要他在季後「完成一些公共利益的工作」作為處分。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240922-0922_00286_019/F1粗口禁令韋少率先中招
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc