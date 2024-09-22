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崔永熙登陸NBA加盟籃網
籃網官方周五公布，與中國球員崔永熙簽下兩年的「雙向合約」，這位21歲年輕球手將成為第7位登陸NBA的中國球員。據悉，這份合約年薪為58萬美元，球員最多可以打50場常規賽，而崔永熙將在籃網穿上8號球衣，這也是他效力廣州隊時所穿的號碼。
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