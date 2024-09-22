香港金牛再贏總冠軍叫胡！

昨晚2024全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽總決賽G4，香港金牛主場乘勝追擊，最終以94比83再贏安徽文一，場數領先3比1「叫胡」，周二（24日）客場出擊Game 5力爭總冠軍寶座。

香港金牛此役沿用勝利方程式，以鍾斯、馬治、劉傳興、孫晨然及余柏林正選出陣。主隊開局即大灑「三分雨」，其中馬治和余柏林「百發百中」分別飆入3球和2球三分，王牌鍾斯亦穩定得分，金牛首節些微領先27比24。

第2節，安徽文一雖一度反超前32比31，惟金牛射手董健挺身而出，外線發威連轟3記三分球奪回氣勢，並打出20比4攻勢，半場金牛以53比41領先。

換邊後，鍾斯「撳掣」開啟得分模式，球迷高呼「MVP」助威。不過，安徽文一積遜單節攻入10分，第3節完追至62比67。進入決勝節，金牛未予對手反擊機會，鍾斯馬治兩大外援聯手策動攻勢，前者在最後讀秒時間再入三分為比賽錦上添花，最終金牛以94比83再下一城，總決賽場數領先3比1。金牛距離聯賽冠軍只差1勝。

鍾斯全場最高34分 金牛今場有4位球員得分上雙，鍾斯取得全場最高的34分、外加11次助攻和4個籃板，第二外援得分點的馬治則貢獻18分，董健和余柏林分別取得13分和10分。安徽文一方面，積遜取得全隊最高的22分。

圖、文：李章杰