又係基哥利！冠忠南區激和大埔

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場「地區打吡」，冠忠南區在主場香港仔運動場，恭迎大埔。最終南區憑基哥利完場前最後一刻建功，以1比1逼和下半場10人應戰的大埔。

主隊派出川瀨浩太及宋柱浩鎮守中路，基斯及亞哥斯達控制中場，支援基哥利攻堅，球員兼助教的鞠盈智今季首度被列入大軍名單，於後備席候命，；至於已跨季16場聯賽不敗的「綠戰士」，柏連尼負責中場掃蕩，前線三叉戟為盧卡斯、馬卡雷拿及伊高沙托尼。

「綠戰士」杜國榆被逐 雙方開賽後積極搶攻，中段南區有馬卡雷拿疑似禁區內犯手球，VAR覆核後未有判罰12碼。直到上半場補時，馬卡雷拿放長傳，伍瑋謙出迎未能清脆解圍，結果被大埔盧卡斯射成1比0完半場。

換邊後南區力求扳平，亞哥斯達疑似在禁區內被侵犯，但VAR覆核後，同樣沒有表示。戰至71分鐘出現轉捩點，大埔杜國榆兩黃一紅被逐，南區在打多一人優勢下狂攻，但戰至完場前最後一刻，才由基哥利於角球攻勢，在門前撞入，最終南區1比1逼和大埔，各得1分。

圖、文：鄧文滔