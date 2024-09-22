傑志開齋勁派8蛋

即使天文台中午一度發出紅色暴雨警告，昨日港超聯尾場，傑志在旺角大球場迎戰標準流浪仍如期舉行，惟比賽途中雨勢有時頗大。最終「藍鳥」憑馬查度、韋頓齊齊梅開二度，加上明加索夫、祖連奴、迪美路夫及潘沛軒各建一功，以8比0大勝而回，成功打開今季勝利之門。

馬查度韋頓齊起孖 「藍鳥」今場起用泰利、慈英、明加索夫、韋頓、馬查度和利亞倫6名外援，。流浪則派出林堂真、菅沼駿哉，以及林遼太3名日本兵鎮守後防，張廣然客串右閘，入球重任落在劉智樂、雷仙奴身上。

開賽初段流浪一度反客為主，3分鐘張廣然右路斬入禁區，劉智樂無人看管下頭槌斜出。傑志站穩陣腳，13分鐘由祖連奴先拔頭籌，8分鐘後由馬查度大腳抽入，領先至2比0。37分鐘馬查度再次攻破流浪大門，加上3分鐘後明加索夫傳入中路，韋頓近門撞入，半場傑志領先4球。

易邊後傑志攻勢浪接浪，於54及56分鐘明加索夫及韋頓各建一功，射成6比0。流浪之後換入法蘭度、李呈，嘗試增強活力，不過尾段後防接連失誤，讓對方射手迪美路夫、潘沛軒連番得手，最終以0比8大敗予傑志。

圖、文：李浚湣