理文求反彈強襲港會

理文後衞 周子謙

今日港超聯另一場賽事，理文會假將軍澳運動場迎戰港會，「黃黑軍團」各項賽事錄得兩連敗，今場爭勝決心毋庸置疑，面對有主力缺陣的港會，隨時大開殺戒！（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

達Sir稱爭勝心未有動搖 理文此前兩戰，分別在聯賽及「亞冠盃2」失利，主教練曾昭達坦言球隊近期表現未如理想，因此是役會踢得更主動，務求盡快反彈：「球隊開季之後，臨場發揮係有不足，我哋一直把握時間調整戰術，今場肯定要更加有侵略性，注重整體配合，希望踢番出應有水準。」此外，縱使球隊近兩戰全敗，但「達Sir」強調球隊爭勝心及鬥志，不會有所動搖：「明白球迷對我哋嘅期望，唯有盡量做好畀佢哋睇，去令隊波有改善，畀大家睇到理文嗰份決心。」另一方面，黃威及馬天尼斯有傷在身，上陣成疑，但「達Sir」指球隊兵源充足，問題不大。

「黃黑軍團」本周賽程頻密，胡晉銘形容今場非贏不可，有信心可以挽回頹勢，取得勝仗：「球隊已經連輸兩場，要喺呢幾日重整旗鼓，依家所有人目標一致，希望踢場爭氣波攞足3分。」

港會4將缺陣踢U20亞盃外 至於港會就有陳浩嘉、曾俊軒、韋俊軒及林澔希，因代表港隊到卡塔爾出戰「U20亞洲盃」外圍賽，未能候命，主教練谷卓斯坦言對調動構成影響，但強調一切以代表隊為重：「呢幾個年輕人好幫得手，冇佢哋喺度，對排陣實有影響，但代表港隊係至高無上嘅榮耀，希望其他球員準備得好啲，頂咗今場先。」

港會前鋒 里奧