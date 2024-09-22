港台電視32 x on.cc東網同步直播 九龍城主場挑戰東方

九龍城門將 李瀚灝

「中銀人壽香港超級聯賽」周日賽事，九龍城自升班後，首度在主場深水埗運動場出戰聯賽，硬撼東方。東方聯賽兩戰全勝，但球隊周中經歷「亞冠盃2」激戰，舟車勞頓下隨時被主隊有機可乘。（港台電視32、on.cc東網周日下午4時同步直播）

九龍城上場聯賽絕殺均業北區，取得升班後首勝，主教練陳銘剛盼球隊延續氣勢，再下一城：「經過上場之後，球隊開始摸索到贏波關鍵位，士氣愈嚟愈好，就算今場對住東方，都唔會顧慮太多，專注踢好每一場波先。」對於東方上周中在「亞冠盃2」作客澳洲，「剛sir」表示球員體能上或佔有優勢，但仍要小心應對：「雖然東方坐咗好耐飛機先返到香港，體能上比較輸蝕，但佢哋經驗豐富，又有巴科爾、巴杜姆呢啲速度好快嘅箭頭，我哋會小心防守。」

陳文輝︰踢場好波畀球迷睇 九龍城隊長陳文輝就希望，把握對手未及回復體力，收窄差距：「東方實力強勁，最近狀態相當唔錯，但佢哋呢個星期賽程比較頻密，休息時間唔多，相信有機會拉近同對手嘅差距，希望踢場好波畀球迷睇！」「文輝」續指九龍城贏得首仗後，全隊士氣高昂，希望大家進一步提升信心和默契，交出更好表現。

盧比度稱兵疲仍全力爭勝 至於剛在「亞冠盃2」分組賽作客激鬥FC悉尼的東方，僅3天後便要在聯賽面對九龍城，加上馬高斯、吳宇㬢和黃梓浩今場因傷缺陣，主教練盧比度（Chino）直言屬於很大挑戰，惟指球隊仍會全力爭勝：「踢完一場硬仗，再搭9個鐘長途機，之後抖得一日就再比賽。預咗球員一定會好攰，但我哋並冇太多人可以輪換，呢樣就係踢亞冠嘅代價。」

在對FC悉尼一役，有份後備入替的小將楊棟棋，則坦言與這支澳職勁旅交手，令他眼界大開：「落場完全跟唔到對手速度、力量，但我抱住學習心態，因為香港嘅比賽一定冇咁高強度。」此外，「棟棋」又盼自己能繼續成長，在今季貢獻更多：「今年簽咗職業合同，變相責任大咗，希望交出更好表現幫助球隊贏波，忘記上場嘅失利。」

東方射手 巴科爾